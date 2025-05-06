شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-5-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان الثلاثاء، 06 مايو 2025 02:07 م

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-5-2025 الآن خلال التعاملات بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري، بالبنك المركزي 50.61 جنيه للشراء 50.74 جنيه البيع. وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلي 50.62 جنيه للشراء 50.72 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء 50.72 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.62 جنيه للشراء 50.72 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.63 جنيه للشراء 50.73 جنيه البيع. وسجل سعر الدولار الآن خلال التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

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