شكرا لقرائتكم خبر عن 61.15 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من1% بفضل انتعاش فني وشراء حفزه انخفاض السعر في الجلسة السابقة بسبب قرار مجموعة أوبك+ تسريع زيادة الإنتاج، على الرغم من استمرار القلق حيال فائض المعروض.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا إلى 61.15 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتا إلى 58.02 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وسجل الخامان القياسيان أدنى مستوياتهما منذ فبراير 2021 عند التسوية أمس مدفوعين بقرار أوبك وحلفائها في مطلع الأسبوع تسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، إذ قررت زيادة الإنتاج في يونيو المقبل بمقدار 411 ألف برميل يوميا.