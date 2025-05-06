شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18بـ31.125 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان ارتفاعا طفيفا مقارنة بسعر أمس حيث سجل عيار 24 سعر 41.500 ريال مقارنة بـ40.325 ريال سعر امس بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، ووسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.500 ريال

- عيار 22 سجل 38.025 ريال

- عيار 21 سجل 36.300 ريال

- عيار 18 سجل 31.125 ريال

- عيار 14 سجل 24.200 ريال

- عيار 12 سجل 20.750 ريال

- الاونصة 1290.450 ريال

- الجنيه الذهب 290.425 ريال

- الأونصة بالدولار3371.27 دولار

ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.