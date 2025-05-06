شكرا لقرائتكم خبر عن إياتا: الطيران السعودي ينمو بسرعة ويقود التحول في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد كارين، نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، بالتطور الكبير في قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية
، مؤكدًا أن ما تشهده المملكة من نمو في هذا القطاع يمثل نموذجًا عالميًا للتحول والطموح المدفوع برؤية واضحة تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
زيارة أولى تنقل انطباعًا قويًا عن التحول السعودي
قال كارين: "إنها زيارتي الأولى إلى المملكة، وقد أذهلتني وتيرة التغيير السريعة والطموح الهائل الذي تقوده صناعة الطيران السعودية. هذا القطاع لا يتحرك فقط إلى الأمام، بل ينطلق بسرعة مذهلة".
قطاع الطيران السعودي يضخ 90.6 مليار دولار في الاقتصاد
وأشار كارين إلى أن مساهمة قطاع الطيران بلغت 90.6 مليار دولار، ما يعادل 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، داعمًا 1.4 مليون وظيفة داخل المملكة، ما يؤكد الأثر العميق لهذا القطاع في التنمية الاقتصادية.
"رؤية 2030" تضع الطيران في مقدمة التحول الاقتصادي
أشاد بالقيادة السعودية التي وضعت صناعة الطيران في صميم استراتيجيتها التنموية، مشيرًا إلى المشاريع الكبرى مثل طيران الرياض وتوسعة المطارات والبنية الرقمية، باعتبارها خطوات محورية في بناء مركز طيران عالمي.
مستقبل السفر الجوي في الشرق الأوسط واعد.. والسعودية في قلبه
أكد كارين أن السفر الجوي العالمي سينمو بنسبة 3.3% سنويًا خلال العقدين المقبلين، لكن الشرق الأوسط سيتفوق بنسبة 4.8%، مشددًا أن السعودية ستكون في مقدمة هذا الحراك الإقليمي.
تحديات تواجه بعض دول المنطقة: من الجيوسياسية إلى التشريعية
تناول التصريح عدة تحديات تواجه صناعة الطيران في دول المنطقة مثل: عدم الاستقرار الجيوسياسي، التجزئة التنظيمية، والتفاوت الاقتصادي، مؤكدًا أن التغلب عليها يتطلب تعاونًا جماعيًا ومنظورًا إقليميًا موحدًا.
خريطة الطريق: شرق أوسط متكامل ومتصل جويًا
اقترح كارين تنسيق إدارة المجال الجوي، توحيد التشريعات، تبني الوقود المستدام، وتبادل التكنولوجيا، كخطوات رئيسية لتحقيق التكامل، وتعزيز استدامة ونمو قطاع الطيران على مستوى الشرق الأوسط.
إياتا: ملتزمون بدعم التحول وتسهيل الحوار الإقليمي
واختتم نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كارين ان "الشرق الأوسط الموحد بسماء مفتوحة وتشريعات متناسقة وابتكار مشترك، سيكون أكثر تنافسية ومرونة... المد المرتفع يرفع جميع الطائرات"، مؤكدًا التزام "إياتا" بتقديم الدعم والرؤية والتعاون الإقليمي.