شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تهيمن على اكتتابات الشرق الاوسط بـ12 إدراجا و1.8 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، عن هيمنت السعودية على مشهد الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2025، بعد أن استحوذت على 12 من أصل 14 اكتتاباً تم تنفيذها في أسواق المنطقة.

وجمعت الاكتتابات السعودية إجمالي عائدات بلغ 1.8 مليار دولار من خلال خمسة إدراجات في السوق الرئيسية وسبعة في السوق الموازية (نمو)، إضافة إلى عملية إدراج مباشر واحدة. أكبر اكتتاب في المنطقة سجّل سوق تداول الرئيسي أكبر اكتتاب في المنطقة خلال هذه الفترة، عبر إدراج شركة أم القرى للتنمية والإعمار، التي جمعت وحدها 523 مليون دولار، بنسبة 22% من إجمالي عائدات الاكتتابات، تلتها مجموعة الموسى الصحية بـ450 مليون دولار (19%)، ثم شركة دراية المالية بـ400 مليون دولار.

وتنوعت القطاعات التي ساهمت في نشاط الاكتتابات بالسعودية، وتصدّر قطاع إدارة العقارات بنسبة 28% من إجمالي العائدات، يليه قطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية بنسبة 24%، ثم الخدمات المالية بنسبة 21%، وتجزئة وتوزيع السلع الكمالية بنسبة 17%.

وأظهر التقرير الصادر عن "إرنست يونغ"، أن السعودية لا تزال في صدارة المنطقة في عدد الصفقات وعائداتها، مع نظرة مستقبلية قوية لما تبقى من عام 2025، خصوصًا بعد حصول 17 شركة سعودية على موافقة هيئة السوق المالية للمضي قدماً في الإدراج خلال الأشهر المقبلة.