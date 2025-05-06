شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للمعلوماتية تشارك بمؤتمر لمنظمة المرأة العربية لمناقشة العنف السيبراني والان مع تفاصيل الخبر

شاركت جامعة مصر للمعلوماتية في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية الذي عقد بالقاهرة أمس واليوم 5و6 مايو الحالي، تحت شعار التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني، والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وصرح الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بان الجامعة حرصت على المشاركة في هذا المؤتمر العربي المهم، الذي يسلط الضوء على الممارسات الخاطئة لمجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي تتسبب في مشكلات اجتماعية عديدة يحتاج المجتمع المصري والعربي للتوعية بأفضل الاليات للتصدي لها والتعامل معها، وهي جوانب نستطيع في جامعة مصر للمعلوماتية المشاركة فيها خاصة ان لدينا تخصصات عديدة بكليات الجامعة يمكنها ان توفر حلولا تكنولوجية للتصدي لتلك الممارسات الخاطئة.

وقال إن الجامعة بفضل شبكة علاقاتها الخارجية مع كبري الجامعات بالعالم والمراكز البحثية والشركات الدولية يمكنها أيضا نقل التجارب العالمية للتصدي لهذه الممارسات سواء العنف السيبراني او التنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعريف المجتمع والجهات المعنية بهذه التجارب، خاصة وان الجامعة حريصة علي غرس روح المشاركة في القضايا المختلفة التي تؤرق المجتمع في طلاب وخريجي كلياتنا المختلفة، فالمجتمع لن يرتقي ويتقدم الا بتكاتف الجميع معا، حيث نؤمن بان رسالتنا تتجاوز قاعات التدريس الي مهمة بناء مستقبل مشرق للمجتمع.

وأشار إلى أن الجامعة تحرص أيضا على مشاركة وفود من طلابها في مثل تلك المؤتمرات وورش العمل التي تناقش ملفات اجتماعية بجانب المؤتمرات المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك حتى يكتسبوا الخبرات الحياتية والعملية بجانب ما يتلقونه من معارف وعلوم، الي جانب نقل القضايا المختلفة التي تناقشها تلك المؤتمرات وورش العمل الي اجندة الجامعة ومشروعات تخرج طلابنا حيث نحثهم على اختيار احد تلك القضايا موضوعا لمشروعات تخرجهم كي يسهموا بدورهم في التصدي للمشكلات التي تواجه المجتمع المصري والعربي.



وأضاف ان الجامعة رشحت للمشاركة في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية كلا من الطالبتين ليلي خالد محمد وياسمين محمد محمود بالفرقة الثالثة بكلية علوم الحاسب والمعلومات، حيث شاركوا في عدة جلسات للمؤتمر أهمها جلسة آليات الحماية من العنف السيبراني، في ضوء القوانين والتشريعات العربية، وجلسة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لحماية المرأة من العنف السيبراني، ومائدة مستديرة عقدها المؤتمر لمناقشة المسئولية المجتمعية للشركات والمنصات العالمية في حماية النساء والفتيات من التعرض للعنف السيبراني والتنمر الالكتروني عليهن في مواقع التواصل الاجتماعي.



