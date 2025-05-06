شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار مدير النشاط الرياضي بكهرباء شمال القاهرة عضوا بالاتحاد العام للشركات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالثلاثاء، 06 مايو 2025 01:17 م
أصدر الاتحاد العام الرياضى للشركات قرار باختيار علاء حسن مدير اداره النشاط الرياضي لشركه شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ضمت عضويه الاتحاد العام الرياضي للشركات بعد تصديق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي قرار تعينه عضوا .
وحصل علاء الدين حسن كامل علي وسام الجمهوريه من الدرجه الاولى وتكريم رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
كما حصل علي ميداليات ذهبيه وفضيه وبرانزيه في بطولات الاتحاد المصري لرفع الأثقال في المحافل العالمية والقارية والدولية والافريقيه بعد إيقاف النشاط في مصر لمده عامين ونجح فى إعادة البطولات مرة أخري إلي الاتحاد المصري لرفع الأثقال.
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