اختيار مدير النشاط الرياضي بكهرباء شمال القاهرة عضوا بالاتحاد العام للشركات

كما حصل علي ميداليات ذهبيه وفضيه وبرانزيه في بطولات الاتحاد المصري لرفع الأثقال في المحافل العالمية والقارية والدولية والافريقيه بعد إيقاف النشاط في مصر لمده عامين ونجح فى إعادة البطولات مرة أخري إلي الاتحاد المصري لرفع الأثقال.

محمد يوسف

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