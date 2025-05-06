شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجهاز: افتتاح أول دار عرض سينمائى بمدينة سوهاج الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، التشغيل التجريبي لدار عرض سينما جلاكسى بالداون تاون، أحد مشروعات شركة التطوير العقاري، بالمدينة، وذلك في إطار ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى تنمية المدن الجديدة.

وأوضح المهندس شريف عبد البديع، أن هذا المشروع سيكون داعما لجذب السكان للسكن بمدينة سوهاج الجديدة، حيث إنها أول دار عرض سينمائي بمدينة سوهاج الجديدة، مشيراً إلى أن جهاز مدينه سوهاج الجديدة يعمل بكل جهد على توفير جميع الخدمات العامة و الترفيهية لسكان محافظة سوهاج.

جدير بالذكر أن دار العرض السينمائي التي تم افتتاحها لا تقل عن أى دار عرض بمحافظة القاهرة، ومشروع الداون تاون يحتوى على 4 دور عرض، وتم تصميمه ليحتوى على أفضل الماركات فى جميع الأنشطة، كما ان الأسرة السوهاجية سوف تقوم بقضاء اليوم كاملا به حيث يتوفر به جميع متطلبات الأسرة.