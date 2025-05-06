الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الكويت.. عيار 21 بـ28.950 دينار

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الكويت.. عيار 21 بـ28.950 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 06 مايو 2025 12:00 م

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 33.100 دينار مقارنة بـ 32.200 دينار سعر امس  بالتزامن مع  اعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 33.100 دينار

- عيار 22 سجل 30.350 دينار

- عيار 21 سجل 28.950 دينار

- عيار 12 سجل 16.550 دينار

- الاونصة 1029.525 دينار

- الجنيه الذهب231.700 دينار

- الأونصة بالدولار3371.27 دولار

وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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