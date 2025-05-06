شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الكويت.. عيار 21 بـ28.950 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 06 مايو 2025 12:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 33.100 دينار مقارنة بـ 32.200 دينار سعر امس بالتزامن مع اعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.سعر الذهب اليوم فى الكويت:
- عيار 24 سجل 33.100 دينار
- عيار 22 سجل 30.350 دينار
- عيار 21 سجل 28.950 دينار
- عيار 12 سجل 16.550 دينار
- الاونصة 1029.525 دينار
- الجنيه الذهب231.700 دينار
- الأونصة بالدولار3371.27 دولار
وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
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