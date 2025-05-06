شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل قمة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بحوالي 60 جنيها في أعلى مستوى للذهب خلال أسبوعين، مع صعود الذهب العالمي عند 3380 دولاراً للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:



- عيار 24 سجل 5485.75 جنيه للجرام.

- عيار 21 سجل 4800 جنيه للجرام.

- عيار 18 سجل 4114.25 جنيه للجرام.

- عيار 14 سجل 3200 جنيه للجرام.

- الجنيه الذهب 38400 جنيه.

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين وذلك في ظل تزايد الطلب من جديد على الملاذ الآمن في ظل عدم اليقين فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى الحذر في الأسواق قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم الثلاثاء بنسبة 1.3% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 3387 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3333 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3379 دولار للأونصة.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي للذهب بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 2.9% بسبب تزايد الزخم الصاعد للذهب في ظل عودة الطلب إلى التزايد على الملاذ الآمن في الأسواق المالية تحسباً للتقلبات والتذبذب في المحافظ المالية الكبرى.

ويستمر عدم اليقين المصاحب للتوترات التجارية الناتجة عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح يوم أمس الاثنين أنه ينوي الإعلان عن رسوم جمركية على الأدوية خلال الأسبوعين المقبلين.