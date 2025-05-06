شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات عربية وأجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب ، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 32406 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 40369 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 14523 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 9562 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 12997 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 3350 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 12022 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، وريكاب للاستثمارات المالية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وجهينة للصناعات الغذائية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والعبور للاستثمار العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عدد 856 سهمًا، 9 آلاف سهم، 1900 سهم، 9963 سهمًا، 28 ألف سهم، 26.6 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على الترتيب.

فيما باع مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 100 ألف سهم، كما باع داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، ومجموعة أي أف جي القابضة، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وبريميم هيلثكير جروب عدد مليون سهم، 1.5 مليون سهم، 237.3 ألف سهم، 105 آلاف سهم، 113 ألف سهم، 50 مليون سهم، 2006 سهمًا، 283.4 ألف سهم، 20 ألف سهم، 131.1 ألف سهم، 27 مليون سهم، 1.4 مليون سهم، 12 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية، عن بيع المساهم نبيلة إسماعيل محمد البرهامي، عدد 1.4 مليون سهم بسعر 5.349 جنيه بقيمة إجمالية 7.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 25.9% إلى 22.33%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، عن بيع المساهم أحمد فؤاد محمد عياد، عدد 20 ألف سهم بسعر 12.163 جنيه بقيمة إجمالية 243.3 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 10.248% إلى 9.992%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع خدمات النقل والشحن، حققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إيرادات بلغت 93.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 مارس عام 2025 مقابل 77.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 21%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 945.2 مليون جنيه مقارنة مع 570.9 مليون جنيه بنسبة نمو 74%.

ففي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 2.551 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 184 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 157 مليون جنيه.

كما حققت شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، إيرادات بلغت 4.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 6.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 291.7 ألف جنيه مقارنة مع خسائر 3.6 مليون جنيه.

وفي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إيرادات بلغت صفر خلال عام 2024 مقابل مبلغ 83.9 مليون جنيه في عام 2023، كما بلغ صافي أرباح العام بعد الضريبة مبلغ 79.1 مليون جنيه.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة مستشفى النزهة الدولي، إيرادات نشاط بلغت 124.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 103.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 39.4 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 28.6 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، عن تغطية اكتتاب المرحلة الثانية للشركة لزيادة رأس المال المصدر من 772.4 مليون جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 617.9 مليون جنيه، بمعدل 51.095 مرة.