شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 6-5-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-5-2025 فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية تراجع أمام الجنيه المصري، بالبنك المركزي 50.61 جنيه للشراء 50.74 جنيه البيع.
وتراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلي إلى 50.6 جنيه للشراء 50.7 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.6 جنيه للشراء 50.7 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.6 جنيه للشراء 50.7 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.63 جنيه للشراء 50.73 جنيه البيع.
وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.6 جنيه للشراء.
50.7 جنيه للبيع.
50.6 جنيه للشراء.
50.7 جنيه للبيع.
50.6 جنيه للشراء.
50.7 جنيه للبيع.
50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.
50.6 جنيه للشراء.
50.7 جنيه للبيع.
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