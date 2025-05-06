شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر.. هل يتواصل صعود جرام الذهب عيار 21 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 6 مايو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى: 4790 جنيها للبيع، و4770 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في مصر، اليوم الثلاثاء، 5474.25 جنيه للبيع، و5451.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ سعر جرام الذهب عيار 22، في مصر، اليوم الثلاثاء، 5018 جنيها للبيع، و4997.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18، في مصر، اليوم الثلاثاء إلى: 4105.75 جنيه للبيع، و4088.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل سعر جرام الذهب عيار 14، في مصر، اليوم الثلاثاء، 3193.25 جنيه للبيع، و3180 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 12 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 12، في مصر، اليوم الثلاثاء إلى: 2737.25 جنيه للبيع، و2725.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم في مصر سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، 38320 جنيها للبيع، و38160 جنيها للشراء.

