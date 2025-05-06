شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في السعودية.. جرام عيار 21 يواصل الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 6 مايو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق السعودية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الثلاثاء، في السعودية، إلى 355 ريالا. سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الثلاثاء، في السعودية، 405.75 ريال. سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم الثلاثاء، في السعودية، 372 ريالا. سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الثلاثاء، في السعودية إلى: 304.25 ريال. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الثلاثاء، في السعودية، 236.25 ريال. سعر جرام الذهب عيار 12 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم الثلاثاء، في السعودية إلى: 202.75 ريال. أسعار الذهب اليوم في السعودية سجل سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية، 12618.25 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب، 2839.75 ريال.

