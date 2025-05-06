شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع مجموعة موانئ أبوظبي سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أحمد مطاوع الرئيس الإقليمى لمجموعة "موانئ أبوظبى" الممكن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية والوفد المرافق ، بحضور المهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج والمهندس خالد البدري رئيس الإدارة المركزية للمشروعات والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

وفى بداية اللقاء ، قدم المهندس كريم بدوى التهنئة لوفد مجموعة "موانئ ابوظبي" على توقيع اتفاقية تطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى شهدها مؤخرا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واوضح بدوى ان قطاع البترول والثروة المعدنية المصرى يتمتع بفرص استثمارية واعدة فى ضوء المحاور الست الاساسية لاستراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي ، والتى ستفتح الآفاق لزيادة التعاون يين الجانبين خلال الفترة القادمة سواء فى الانشطة البترولية او التعدينية او البنية الأساسية، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التى تمتلكها مجموعة موانئ ابوظبي فى انشطة التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية لتساهم بفاعلية فى الاستغلال الامثل لموقع مصر الاستراتيجي والمقومات التى تمتلكها من موانئ وشبكات طرق ونقل ومطارات وشبكات خطوط انابيب بترول وغاز ومستودعات استراتيجية ومصانع اسالة الغاز فى ادكو ودمياط ، والتى تدعم مكانة مصر كمركز اقليمى للطاقة فى المنطقة وزيادة التعاون الإقليمي وتكوين شراكات استراتيجية تحقق مصالح الجميع ، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية فى مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة كالهيدروجين والامونيا الخضراء والتي تشهد تعاون مع شركات عالمية لتنفيذها على ارض مصر .

ومن جانبه ، وجه الرئيس الإقليمي لمجموعة موانئ ابوظبي الشكر للمهندس كريم بدوى على الدعوة لهذا اللقاء، مشيدا بالمحاور الست لاستراتيجية الوزارة والتى تشمل انشطة متنوعة ليست ببعيدة عن خطط واستراتيجية عمل المجموعة التى تضع الاولوية لمصر في استثماراتها ، موجهاً الدعوة للمهندس كريم بدوى لزيارة محطات ومنشآت مجموعة موانئ ابوظبي للإطلاع على منظومة العمل والتكنولوجيات التى تدار بها تلك المنشآت والتي يمكن تكررها على ارض مصر.

واتفق الجانبان على عقد ورش عمل مشتركة لدراسة المشروعات التى يمكن العمل عليها ووضع رؤي وآليات لتنفيذها خلال الفترة المقبلة ، ووجه المهندس كريم بدوى الدعوة لوفد مجموعة موانئ أبوظبي لحضور منتدى مصر للتعدين خلال يوليو القادم، للتعرف على الفرص الاستثمارية التى يتمتع بها قطاع التعدين المصرى.
















