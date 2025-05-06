شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 فى قطر عيار 21 بـ338.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الذهب تأرجحه فى الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات فى سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية. فى قطر بالتزامن مع التعريفات الجمركية الجديدة ، ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 387.25 ريال

عيار 22 سجل 355.00 ريال

عيار 21 سجل 338.75 ريال

عيار 18 سجل 290.25 ريال

عيار 14 سجل 225.75 ريال

عيار 12 سجل 193.50 ريال

الاونصة12042.00 ريال

الجنيه الذهب2710.25 ريال

الأونصة بالدولار3313.39 دولار

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.