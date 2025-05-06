شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب: استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو بعد قفزة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شعبة الذهب إن أسعار الذهب في السوق المصرية افتتحت تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 على استقرار نسبي، وذلك عقب ارتفاع ملحوظ بلغ نحو 60 جنيهًا للجرام أمس، مدفوعًا بصعود الذهب عالميًا إلى مستوى 3313 دولارًا للأونصة.

وجاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: 5382.86 جنيه

عيار 21: 4710.00 جنيه

عيار 18: 4037.14 جنيه

عيار 14: 3140.00 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 37,720 جنيه



على الصعيد العالمي، شهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا بنسبة 0.2% أمام سلة من ست عملات رئيسية، بعد أسبوعين من المكاسب. وأسهم هذا التراجع في تعزيز مكاسب الذهب، بفضل العلاقة العكسية بين المعدن الأصفر وقوة الدولار.

وتسود حالة من الترقب في الأسواق قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ما قد يسمح باستمرار تداول الذهب في نطاق يتراوح بين 3200 و3350 دولارًا للأونصة.

لكن المحللين يحذرون من احتمالية عودة التقلبات، في حال طرأت مستجدات بشأن الرسوم الجمركية أو المفاوضات التجارية العالمية، وهو ما قد ينعكس سريعًا على حركة الذهب عالميًا ومحليًا.