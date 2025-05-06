شكرا لقرائتكم خبر عن شركات المحمول تستعد لإطلاق خدمات الجيل الخامس قريبا والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركات المحمول العاملة في السوق المصري لإطلاق خدمات الجيل الخامس رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع حملات لعرض مزايا التقنية الجديدة للمستخدمين.

وأكدت مصادر من داخل بعض الشركات جاهزيتها الفنية والتقنية لتقديم الخدمة، مشيرة إلى أن الخطوة تنتظر فقط الحصول على الموافقات النهائية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وفي الوقت الذي رجحت فيه مصادر أن يشهد شهر مايو الجاري الإطلاق الفعلي للخدمة، كان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن في وقت سابق أن تقديم خدمات الجيل الخامس سيتم خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع شركات المحمول الكبرى في مصر، وهي "اورنج" و"فودافون" و"&e"، عقود الحصول على تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس في أكتوبر الماضي، عقب 10 أشهر من توقيع الاتفاق المبدئي على الرخص في مطلع عام 2024.

وبلغت القيمة الإجمالية لتراخيص الجيل الخامس نحو 675 مليون دولار تشمل تجديد رخص تشغيل خدمات المحمول المرتبطة بالترددات الجديدة.