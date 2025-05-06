شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع بأكثر من 2% مدعومة بتراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

بينما تترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.3% إلى 3315.09 دولار للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.4% إلى 3322.3 دولار للأوقية عند التسوية. انخفاض الدولار انخفض مؤشر الدولار 0.1%، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، ما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 32.31 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.4% إلى 956.05 دولار، وخسر البلاديوم 1.5% إلى 939.55 دولار.