الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

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واس - نيويورك 0 تبليغ

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملات يوم الاثنين على انخفاض.
وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 35.47 نقطة، إلى 5651.20 نقطة.
وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 138.72 نقطة، إلى 17839.01 نقطة.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 102.10 نقطة، إلى 41215.33 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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