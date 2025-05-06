شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملات يوم الاثنين على انخفاض.

وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 35.47 نقطة، إلى 5651.20 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 138.72 نقطة، إلى 17839.01 نقطة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 102.10 نقطة، إلى 41215.33 نقطة.