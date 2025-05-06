شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 فى الإمارات عيار 18 بـ303 درهم والان مع تفاصيل الخبر

استمرت أسعار الذهب في الامارات في التذبذب، حيث سجلت الأسعار اليوم تغيرًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، يأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

ويعد سعر الذهب فى الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية.

سعر الذهب في الامارات

عيار 24 سجل 398.00 درهم

عيار 22 سجل 368.75 درهم

عيار 21 سجل 353.50 درهم

عيار 18 سجل 303.00 درهم

عيار 14 سجل 234.50 درهم

عيار 12 سجل 201.00 درهم

الاونصة12379.25 درهم

الجنيه الذهب2828.00 درهم

الأونصة بالدولار3315.43 دولار



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم

ومن جهة أخرى، شدد ترامب مواقفه بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدًا أنه لا يدرس تعليق الرسوم لتسهيل التفاوض مع الشركاء التجاريين، لكنه أشار إلى أنه سيخوض محادثات مع الصين واليابان ودول أخرى حول هذه الإجراءات.