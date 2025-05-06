شكرا لقرائتكم خبر عن توطين صناعة الفوسفات ورفع القيمة المضافة يزيد الصادرات 200 مليون دولار سنويا والان مع تفاصيل الخبر

تتجه شركة النصر للتعدين، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، نحو توطين صناعة الفوسفات فى مصر من خلال خطة متكاملة للتصنيع المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية ،وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام فقط مما يضيف نحو 200 مليون دولار سنويا للصادرات المصرية.

وتعمل الشركة وفق المصادر على الاستفادة من الاحتياطيات الكبيرة من خام الفوسفات في مناجمها الواقعة في مناطق مثل أبو طرطور وسفاجا والبحر الأحمر، من خلال إقامة مشروعات لإنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية، وهي منتجات ذات طلب مرتفع في السوقين المحلي والعالمي.

اشارت المصادر ان الشركة تسعى إلى الدخول في شراكات استراتيجية مع مستثمرين محليين ودوليين لإنشاء مصانع حديثة تعتمد على تكنولوجيا متطورة تضمن كفاءة عالية في الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ويلسون الهندية وشريك مصري .

ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح آفاقًا جديدة أمام التصدير إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية، مما يسهم في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.

كما يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الصناعات التكميلية المرتبطة بصناعة الأسمدة، في إطار رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي هذا التوجه في سياق خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة لها وتحقيق التكامل الصناعي، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، وتحويلها إلى منتجات قابلة للتصدير تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المستدامة.