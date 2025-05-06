شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى تعاملات الثلاثاء 6 مايو 2025.. شعبة الذهب تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب تطورات أسعار الذهب فى السوق المصرية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 مع استقرار ملحوظ، وذلك عقب قفزة بنحو 60 جنيهًا، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا لمستوى 3313 دولارًا للأونصة.

وجاءت أسعار الذهب فى الأسواق المحلية على النحو التالى:

عيار 24: 5382.86 جنيه

عيار 21: 4710.00 جنيه

عيار 18: 4037.14 جنيه

عيار 14: 3140.00 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 37,720 جنيه

وعالميًا، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% أمام سلة من ست عملات رئيسية، بعد أسبوعين من المكاسب المتتالية. هذا التراجع في أداء الدولار ساهم في تعزيز مكاسب الذهب، نظرًا للعلاقة العكسية بين المعدنين.

ويأتي هذا الأداء وسط حالة ترقب في الأسواق قبيل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع. وتشير التوقعات إلى إمكانية استمرار الذهب في التداول ضمن نطاق يتراوح بين 3200 و3350 دولارًا للأونصة حتى صدور قرارات الفيدرالي.

لكن تظل الأسواق معرضة للتقلب، خصوصًا في حال ظهور تطورات مفاجئة على صعيد الرسوم الجمركية أو مفاوضات التجارة العالمية، وهو ما قد يؤثر مجددًا على حركة الذهب صعودًا أو هبوطًا.