شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم تراخيص السيارات خلال شهرى فبراير ومارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مارس 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37220 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1395مركبة موديل 2021و2070 مركبة موديل 2022 و1610مركبة موديل 2023 و5823 مركبة موديل 2024 و26322 مركبه موديل 2025

كما اوضحت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام عن شهر فبراير 2025 فى تقريرها ان عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 36944 مركبة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2270 مركبة موديل 2022و2050مركبة موديل2023 و6911 مركبة موديل 2024 و25712 مركبه موديل 2025 ومركبة 2026