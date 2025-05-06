شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب زيادة الإنتاج.. النفط ينخفض أكثر من دولار عند التسوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل عند التسوية يوم الاثنين، بعد أن قرر تحالف "أوبك بلس" مطلع الأسبوع تسريع وتيرة زيادة الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار للبرميل، أي بنسبة 1.7%، إلى 60.23 دولار للبرميل، وانخفض أيضًا سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.16 دولار، أي بنسبة 2%، إلى 57.13 دولار للبرميل.

