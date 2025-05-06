الاقتصاد

بسبب زيادة الإنتاج.. النفط ينخفض أكثر من دولار عند التسوية

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واس - نيويورك 0 تبليغ

بسبب زيادة الإنتاج.. النفط ينخفض أكثر من دولار عند التسوية

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل عند التسوية يوم الاثنين، بعد أن قرر تحالف "أوبك بلس" مطلع الأسبوع تسريع وتيرة زيادة الإنتاج.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار للبرميل، أي بنسبة 1.7%، إلى 60.23 دولار للبرميل، وانخفض أيضًا سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.16 دولار، أي بنسبة 2%، إلى 57.13 دولار للبرميل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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