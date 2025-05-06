شكرا لقرائتكم خبر عن الخريف يفتتح فعالية "يوم صناعي" في مارينيان بفرنسا والان نبدء بالتفاصيل



وأكد الخريف خلال كلمته الافتتاحية، أن صناعة الطيران تُعد من أبرز القطاعات الصناعية المتقدِّمة التي تركز على توطينها وتطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. تسريع توطين قطاع الطيران وسلّط الخريف الضوء على طموحات المملكة لتسريع توطين قطاع الطيران وتطوير قدراتها التصنيعية، مشيرًا إلى أن بناء قدرات نوعية لصناعة الطيران تحققه عدة عوامل أساسية تشمل توطين التقنيات المتقدمة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات الواعدة، والاستفادة من مقومات المملكة الإستراتيجية، ومنها موقعها الجغرافي، وأسعار الطاقة التنافسية، ومواردها التعدينية الغنية، وكفاءاتها الشابة، وذلك لتحويل المملكة إلى مركزٍ عالمي لصناعة الطيران.



ودعا في ختام كلمته، شركة إيرباص للمروحيات وشبكة مورديها إلى توسيع آفاق التعاون مع المملكة، بما يحقّق الرؤية المشتركة لبناء منظومة طيران مستدامة وتنافسية. فرص استثمارية نوعية وحددت المملكة عدة قطاعات فرعية في صناعة الطيران توفّر فرصًا استثمارية نوعية يقدر حجمها بـ10 مليارات ريال، ومن تلك القطاعات صيانة هياكل الطائرات، وإصلاح مكونات الطائرات، وتصنيع الطائرات دون طيار.

وتسعى المملكة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الصناعي من 88 مليار دولار إلى 377 مليار دولار بحلول عام 2035، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي وضعت التصنيع المتقدم، والتي تشمل قطاع الطيران في صميم تحولها الصناعي.



ويأتي افتتاح وزير الصناعة والثروة المعدنية فعالية "يوم صناعي" خلال زيارته الرسمية الحالية للجمهورية الفرنسية، التي تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات صناعية واعدة في مقدمتها الطيران والأغذية. الدمام - شريف احمد - افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، فعالية "يوم صناعي" المنعقدة في مقر شركة "إيرباص هيليكوبترز" بمدينة مارينيان الفرنسية، التي تجمع موردي شركة "إيرباص" وشركات الطيران السعودية ، لاستكشاف فرص التعاون في قطاع صناعة الطيران، وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين.وأكد الخريف خلال كلمته الافتتاحية، أن صناعة الطيران تُعد من أبرز القطاعات الصناعية المتقدِّمة التي تركز على توطينها وتطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، لتنويع الاقتصاد الوطني بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وسلّط الخريف الضوء على طموحات المملكة لتسريع توطين قطاع الطيران وتطوير قدراتها التصنيعية، مشيرًا إلى أن بناء قدرات نوعية لصناعة الطيران تحققه عدة عوامل أساسية تشمل توطين التقنيات المتقدمة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات الواعدة، والاستفادة من مقومات المملكة الإستراتيجية، ومنها موقعها الجغرافي، وأسعار الطاقة التنافسية، ومواردها التعدينية الغنية، وكفاءاتها الشابة، وذلك لتحويل المملكة إلى مركزٍ عالمي لصناعة الطيران.ودعا في ختام كلمته، شركة إيرباص للمروحيات وشبكة مورديها إلى توسيع آفاق التعاون مع المملكة، بما يحقّق الرؤية المشتركة لبناء منظومة طيران مستدامة وتنافسية.وحددت المملكة عدة قطاعات فرعية في صناعة الطيران توفّر فرصًا استثمارية نوعية يقدر حجمها بـ10 مليارات ريال، ومن تلك القطاعات صيانة هياكل الطائرات، وإصلاح مكونات الطائرات، وتصنيع الطائرات دون طيار.وتسعى المملكة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الصناعي من 88 مليار دولار إلى 377 مليار دولار بحلول عام 2035، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي وضعت التصنيع المتقدم، والتي تشمل قطاع الطيران في صميم تحولها الصناعي.ويأتي افتتاح وزير الصناعة والثروة المعدنية فعالية "يوم صناعي" خلال زيارته الرسمية الحالية للجمهورية الفرنسية، التي تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات صناعية واعدة في مقدمتها الطيران والأغذية.