شكرا لقرائتكم خبر عن 3.8 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسيل إلى لليابان والصين وتایوان والان مع تفاصيل الخبر

بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين و تایوان حوالي 3.888 مليون طن خلال شهر فبراير 2025، مستأثرة بحصة بلغت 25% من الإجمالي وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر فبراير 2025 بمقدار 0.36 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 11.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية و انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.95 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى نحو 10.69 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

يذكر أن المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز الطبيعي المسجل فى مركز هنرى بالسوق الأمريكي خلال شهر مارس 2025 قد انخفض إلى 4.12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.