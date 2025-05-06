مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري أمس الأحد، مقر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في العاصمة النمساوية فيينا، وبحث مع مسؤوليها تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين المملكة والمنظمة، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير السياسات الصناعية، وتحفيز الابتكار، وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

وعقد معاليه خلال الزيارة سلسلة اجتماعات مع كبار مسؤولي المنظمة، ناقشت سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال بناء القدرات البشرية والمؤسسية في القطاع الصناعي، واستعراض المبادرات الداعمة للتنمية الصناعية المستدامة، منها برنامج “ScaleX” الجديد.

وناقشت الاجتماعات، مستجدات التحضيرات لانعقاد الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام لمنظمة “اليونيدو” في العاصمة الرياض خلال العام الجاري، واستعراض آليات قياس أداء القطاع الصناعي عبر البيانات الإحصائية.

وشارك الأحمري والوفد المرافق له في ورش عمل عقدت في المنظمة، بحثت تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار الصناعي، والاستفادة من خبرات المنظمة وممكناتها في تلك المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستهدفات برنامج مصانع المستقبل الذي أطلقته المملكة لتحويل المصانع إلى منشآت ذكية، ومنجزات مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الصناعة والتعدين.

وتُعد الزيارة امتدادًا للتعاون المشترك بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، ضمن جهود المملكة لتطوير الشراكات الاقتصادية والإستراتيجية الدولية في المجالات الصناعية؛ سعيًا لتعزيز مكانتها بصفتها مركزًا صناعيًا رائدًا في المنطقة.

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