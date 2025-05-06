شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى بداية تعاملات الثلاثاء 6 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت أسعار الذهب في السوق المصرية تعاملات صباح الثلاثاء 6 مايو 2025 على استقرار ملحوظ، وذلك عقب صعود أمس بلغ نحو 60 جنيهًا، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا لمستوى 3313 دولارًا للأونصة.

وجاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: 5382.86 جنيه

عيار 21: 4710.00 جنيه

عيار 18: 4037.14 جنيه

عيار 14: 3140.00 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 37,720 جنيه



وعالميًا، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% أمام سلة من ست عملات رئيسية، بعد أسبوعين من المكاسب المتتالية. هذا التراجع في أداء الدولار ساهم في تعزيز مكاسب الذهب، نظرًا للعلاقة العكسية بين المعدنين.

ويأتي هذا الأداء وسط حالة ترقب في الأسواق قبيل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع. وتشير التوقعات إلى إمكانية استمرار الذهب في التداول ضمن نطاق يتراوح بين 3200 و3350 دولارًا للأونصة حتى صدور قرارات الفيدرالي.

لكن تظل الأسواق معرضة للتقلب، خصوصًا في حال ظهور تطورات مفاجئة على صعيد الرسوم الجمركية أو مفاوضات التجارة العالمية، وهو ما قد يؤثر مجددًا على حركة الذهب صعودًا أو هبوطًا.