شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رئاسة مصر لاجتماعات وزراء السياحة بمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى D8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف وتترأس مصر اجتماعات منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادي D8 خلال يومي 5 و 6 مايو الجاري بالقاهرة والخاصة باجتماع كبار المسئولين والاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بالمنظمة، وهو ما يأتي في ضوء رئاسة مصر للمنظمة خلال الفترة من مايو2024 وحتى ديسمبر 2025.

وتضم هذه المنظمة في عضويتها حالياً تسعة دول من الدول الإسلامية وهي أذربيجان وباكستان وتركيا وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا، إلى جانب مصر.

وتهدف المنظمة الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتحسين إسهامها في الاقتصاد العالمي، وتتنوع مجالات التعاون الاقتصادي لتشمل عدة قطاعات منها السياحة.

وتأني هذه الاجتماعات لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة في مجال السياحة وبما يساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع السياحة ويدعم جهود هذه الدول لتطوير والنهوض بالقطاع السياحي على مختلف المستويات.

جدير بالذكر أن مصر كانت قد استضافت، في ديسمبر الماضي، القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والتي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقام رئيس الجمهورية بافتتاح أعمال هذه القمة وتسلم رئاسة مصر الدورية للمنظمة.