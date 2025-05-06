شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في البنوك أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل الثلاثاء، 06 مايو 2025 02:00 ص

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، تطورات ملحوظة أمام الجنيه المصري، وذلك وفقا لآخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري 50.43 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

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