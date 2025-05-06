شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: مصر للألومنيوم تحقق 30 مليار جنيه صادرات فى 18 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

‏أكد المهندس محمد السعداوى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية على المضي قدما في مشروعات توطين الصناعة ،وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وفق توجيهات المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، وبما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة لعام 2030.

أضاف في تصريح خاص ل" الخليج 365" أن الشركة حققت إيرادات نشاط جاري بلغت 32815675 ألف جنيه عن العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ 22045927 ألف جنيه عن العام المالي 2022/2023، بينما بلغ صافي الربح 9324234 ألف جنيه عن العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ 3691337 ألف جنيه عن العام المالي 2022/2023.

كما كشف المهندس محمد السعداوي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن تحقيق شركة مصر للألومنيوم (نتائج مبدئية) نحو 21.5 مليار جنيه ايرادات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لافتا أنها حققت نحو 7.3 مليار جنيه أرباح فيما بلغت قيمة الصادرات نحو 14.1 مليار جنيه ليصل اجمالي الصادرات خلال 18 شهر نحو 30 مليار جنيه .

وحول ابرز المشروعات التي يجري تنفيذها أشار السعداوي أن منها مشروع ماكينة السلك: التكلفة الاستثمارية للمشروع 300 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 6000 طن/ سنة، مدة تنفيذ المشروع حوالي 18 شهر تم بدء التنفيذ في نهاية عام 2023 ومن المخطط بدء الإنتاج الفعلي في يونيو 2025 حيث وصلت نسبة الإنجاز في المشروع 90%.

أًوضح ان من المشروعات ايضاً مشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي بتكلفة الاستثمارية للمشروع 250 مليون دولار للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية (310 ألف طن) حتي عام 2045، مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات تم بدء التنفيذ في أغسطس 2024 ومن المخطط أن تصل نسبة الإنجاز في يونيو 2025 إلى 20%، ومن المخطط أيضاً أن يتم الانتهاء من المشروع في يونيو 2029.

وقال انه فيما يتعلق بمشروعات الطاقة النظيفة تم الاتفاق مع شركة اسكاتك النرويجية على شراء الطاقة النظيفة من خلال إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقدة 1000 ميجا وات مقسمة على مرحلتين (500 ميجا لكل مرحلة) يتم الانتهاء من المرحلة الأولي في يونيو 2026 والمرحلة الثانية ديسمبر 2026، على أن تكون مدة العقد 25 سنة من تاريخ التشغيل.