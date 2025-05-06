شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار مع عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية وتأثيرها في الاقتصاد العالمي.وسجّل الدولار انخفاضًا قياسيًا مقابل الدولار التايواني ليصل إلى 28.8150، وسط تكهنات بأن تايوان سمحت بارتفاع عملتها ضمن تفاهمات تجارية.واستفادت عملات آسيا والمحيط الهادي من هذا التراجع، إذ بلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوياته منذ ديسمبر عند 0.64935 دولار.وانخفض الدولار بنسبة 0.73% أمام الين ليصل إلى 143.885، وتراجع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.50% إلى 0.82255.كما ارتفع اليوان بنسبة 0.12% إلى 7.2014 للدولار.وصعد اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.1316 دولار، وزاد الجنيه الاسترليني بنسبة 0.21% إلى 1.3295 دولار.