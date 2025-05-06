شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أسوان الجديدة يستأنف تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى للحاجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف جهاز مدينة أسوان الجديدة، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعى للفائزين بها فى المدينة.

وأوضح المهندس مصطفى سعيد أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة - المشرف على جهاز تنمية مدينة توشكي الجديدة، أنه سيتم تسليم لقطع من ١٢١ : ١٣٩ - ومن ١٤١ : ١٤٤ - ومن 146 : 147 ، ومن 149 : ١٦٠، غدا الأربعاء 7/5/2025، والقطع من ١٦١ : 166 - ومن 168 : ۱۷۲ - ومن ۱۷۵ : ۱۷۹ - ومن ۱۸۱ : ۱۸۸ - ومن ١٩٠ : ٢٠٠، يوم الخميس 8/5/2025، والقطع من ٢٠١ : ٢٤٠، يوم الأحد 11/5/2025، والقطع من ٢٤١ : 243 - ومن ٢٤٥ : 256 - ومن ٢٥٨ : ٢٨٠، يوم الاثنين 12/5/2025، والقطع من ۲۸۱ : ۳۰۲ - ومن ٣٠٤ : ٣١٧ - ومن ٣١٩ : ٣٢٠، يوم الثلاثاء 13/5/2025، والقطع من ٢٢١ : ٣٦٠، يوم الأربعاء 14/5/2025، والقطع من ٣٦١ : ٣٨٩ - ومن 391 : 400، يوم الخميس 15/5/2025.



وأضاف أنه سيتم تسليم القطع ٤٠١ - ومن 403 : ٤٠٤ - ومن ٤٠٦ : ٤٣٦ - ومن 438 : 440، يوم الأحد 18/5/2025، والقطع من 441 : 442 - ومن 450 : ٤٨٠، يوم الإثنين 19/5/2025، والقطع من 481 : ٥٠٢ - ومن ٥٠٤ : 513 - ومن ٥١٥ : ٥٢٠، يوم الثلاثاء 20/5/2025، والقطع ٥٢١ - ومن ٥٢٣ : ٥٥٣ - ومن ٥٥٥ : ٥٦٠، ، يوم الأربعاء 21/5/2025، والقطع من ٥٦١ : ٥٧٠ - ومن ٥٧٢ : ٥٩٥ - ومن ٥٩٧ - ٥٩٨ – 600، يوم الخميس 22/5/2025، والقطع من 601 : 621 - 6٢٣ - ومن 625 : 640، يوم الأحد 25/5/2025، والقطع ٦٤١ – 642 - ومن 644 : ٦٥١ - ومن 653 : 656، ومن 658 : 680، يوم الإثنين 26/5/2025، والقطع من 681 : ٧٠٥ - ومن ٧٠٧ : ٧٢٠، يوم الثلاثاء 27/5/2025، والقطع من ٧٢٢ : ٧٣٩ – ٧٤٢ - ٧٤١ - ومن ٧٤٤ : ٧٥٠ - ومن ٧٥٢ : ٧٦٧، يوم الأربعاء 28/5/2025، والقطع من 1 إلى 40، يوم الخميس29/5/2025.



وأضاف: سيتم تسليم القطع من ٤١ : ٧٠ - ومن ٧٢ : ۷٦ - ۷۸ – ۷۹، يوم الأحد 1/6/2025، والقطع من 81 : 105 - ومن ۱۰۷ : ۱۱۷ - ومن ۱۱۹ : ۱۲۰، يوم الإثنين 2/6/2025، والقطع من ١٢١ : ۱۲۸ - ومن ١۳۰ : ١٦٠، يوم الثلاثاء 3/6/2025، والقطع من ١٦١ : ۱٦٧ - ومن ۱۹۹ : ۱۹۷ - ۱۹۹ - ۲۰۰، يوم الأربعاء 4/6/2025، والقطع من 201 : 207 - والقطع من 209 : 240، يوم الأحد 15/6/2025، والقطع من 241 : 259 - ومن 261 : 262 – ومن 264 : 270 – ومن 272 : 280، يوم الإثنين 16/6/2025، والقطع من 281 : 285 – ومن 287 : 320، يوم الثلاثاء 17/6/2025، والقطع من 322 : 328 – ومن 330 : 360، يوم الأربعاء 18/6/2025، والقطع من ٣٦١ : ۳۷۳ - ومن ۳۷۵ : ٣۹۳ - ومن ٣٩٥ : ٤٠٠، يوم الخميس 19/6/2025، والقطع من 401 : 407 - ومن ٤٠٩ : ٤٣٨ – 440، يوم الأحد 22/6/2025، والقطع من ٤٤١ : ٤٦٧ - ومن 469 : ٤٨٠، يوم الإثنين 23/6/2025، والقطع من 481 : 520، يوم الثلاثاء 24/6/2025، والقطع من 521 : 528 – ومن 530 : 539 - ومن 541 : 560، يوم الأربعاء 25/6/2025، والقطع من ٥٦١ : ٥٩٩، يوم الخميس 26/6/2025، بجانب تخصيص الأيام من 29/6/2025 : 10/7/2025 للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.