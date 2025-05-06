الدولار يتراجع وسط تجدد التوتر التجاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجع الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية وتأثيرها في الاقتصاد العالمي.

وسجّل الدولار انخفاضًا قياسيًا مقابل الدولار التايواني ليصل إلى 28.8150، وسط تكهنات بأن تايوان سمحت بارتفاع عملتها ضمن تفاهمات تجارية.

واستفادت عملات آسيا والمحيط الهادي من هذا التراجع، حيث بلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوياته منذ ديسمبر عند 0.64935 دولار.

وانخفض الدولار بنسبة 0.73% أمام الين ليصل إلى 143.885، وتراجع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.50% إلى 0.82255. كما ارتفع اليوان بنسبة 0.12% إلى 7.2014 للدولار.

وصعد اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.1316 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.21% إلى 1.3295 دولار.

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