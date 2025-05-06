شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار فى أسعار الذهب.. وعيار 18 يسجل 4037 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى السوق المصرية حالة من الاستقرار خلال التعاملات المسائية اليوم، وذلك بعد تذبذبات ملحوظة شهدتها السوق صباحًا وفى منتصف اليوم.

وفيما يلي أحدث أسعار الذهب في الأسواق:

عيار 24: 5382.86 جنيه

عيار 21: 4710.00 جنيه

عيار 18: 4037.14 جنيه

عيار 14: 3140.00 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 37,720 جنيه



على الصعيد العالمي، انعكست تطورات المشهد التجاري بين الولايات المتحدة والصين على أداء الذهب في الأسواق الدولية. فقد أفادت تقارير إعلامية صينية بأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعادت التواصل مع بكين لبحث استئناف المفاوضات التجارية، وهو ما خفّف من مخاوف المستثمرين، ودفع بعضهم للابتعاد عن أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

كما صرّح ترامب بأن بلاده تجري محادثات تجارية مع عدد من الدول، وعلى رأسها الصين، مؤكدًا أن أولويته هي التوصل إلى صفقة "عادلة".

ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل نهج حذر لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على معدلات التضخم.