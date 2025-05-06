شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت مصطفى: مصر تستحق أن يزروها ما بين 50 إلى 70 مليون سائح سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن المجموعة تتعاون مع الحكومة لوضع مصر على الخريطة العالمية في مجالات التصدير العقاري والسياحة والخدمات والترفيه، مضيفًا في هذا الصدد أن مصر تستحق أن يزروها ما بين 50 إلى 70 مليون سائح سنويًا، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، وتحسين معيشة المواطنين.

أضاف "طلعت"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، اليوم الإثنين، أن وضع مصر على خريطة السياحة الدولية، يتطلب تطوير مناطق سياحية بمستوى عالمي عبر استغلال الساحل الشمالي لإنشاء مشروعات عالمية، مثل مشروع "ساوث ميد" الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومشروعات عالمية أخرى يجرى تنفيذها في الساحل.

ذكر هشام طلعت مصطفى، تفاصيل مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي، قائلًا إن المشروع يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع، بشاطئ يمتد لمسافة 8 كيلو مترات مما يتيح لكل فرد بالمشروع مساحة 10 أمتار من الشاطئ وهو ما يفوق المعدل العالمي البالغ 2.5 متر للفرد، مؤكدة ثقته في قدرة المشروع على المنافسة مع الوجهات السياحية العالمية في غرب وجنوب البحر المتوسط، والتي تجذب أعداد ضخمة من السياحة سنويًا.

أشار هشام طلعت مصطفى، إلى أنه تم الاستعانة بكبرى شركات التصميم الأمريكية لوضع تصميم عالمي لمشروع "ساوث ميد" لوحدات المشروع، وكذلك للمشروعات التجارية والخدمية المختلفة، وذلك لضمان تشغيل المشروع خلال الفترة من مارس إلى نوفمبر بمعدل 60 ألف زائر يوميًا لتشغيل 160 ألف متر مسطح تجاري تضم 800 وحدة تجارية تجذب كبرى العلامات التجارية، وكذلك تشغيل خدمات مختلفة مثل المارينا والجولف.







