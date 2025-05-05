شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المعرض الدولي العائم الأول للامتياز التجاري بجدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت بمحافظة جدة اليوم، فعاليات المعرض الدولي العائم الأول للامتياز التجاري، بمشاركة نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وممثلي العلامات التجارية السعودية والعالمية، في خطوة نوعية تهدف إلى دعم وتمكين العلامات السعودية من التوسع محليًا ودوليًا، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار في قطاع الامتياز التجاري.

وافتتحت فعاليات المعرض بعرض فيديو تعريفي عن اللجنة الوطنية للامتياز التجاري وأهدافها لتطوير العلامات التجارية للعمل بنظام الامتياز التجاري والإسهام في رفع معدل العلامات العاملة في السوق السعودي.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري الدكتور خالد الغامدي أن قطاع الامتياز التجاري في المملكة يشهد نموًا متسارعًا يعكس نضج السوق وثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن المعرض العائم لا يُعد مجرد منصة لعرض الفرص، بل يمثل انطلاقة حقيقية لتصدير “الامتياز السعودي للعالمية”، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار.

وكشف عن إطلاق ثلاث مبادرات رئيسية خلال المعرض تشمل تأسيس شركة وطنية لدعم الامتيازات التصديرية، وتدشين منصة لتيسير التوسع الدولي للعلامات السعودية، إضافة إلى إطلاق صندوق استثماري لدعم انتشار العلامات التجارية السعودية عالميًا.

وأوضح الغامدي أن الأسواق العالمية باتت أكثر إقبالًا على المنتجات السعودية لما تتمتع به من جودة وموثوقية، مؤكدًا إدراج أكثر من (204) علامات تجارية سعودية على منصة الامتياز، مع نمو قيود الامتياز التجاري بنسبة (866%) خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إجمالي القيود إلى (1788) قيدًا.

من جانبه أشار مدير إدارة خدمات الامتياز التجاري في هيئة “منشآت” إبراهيم الحسين إلى أن المعرض يشكّل خطوة إستراتيجية نحو تمكين منظومة الامتياز التجاري، حيث بلغ عدد العلامات التجارية العاملة بنظام الامتياز أكثر من (1200) علامة بنهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت (38%) مقارنة بالعام السابق، كما توفر المنصة أكثر من (22) ألف فرصة امتياز للمستثمرين.

وأفاد بأن مركز الامتياز التجاري قدّم منذ تأسيسه أكثر من (5,000) استشارة، وتحقق من أهلية ما يزيد على (1,900) علامة، ورخّص لأكثر من (300) وسيط، مشيرًا إلى جهود المركز في تسوية النزاعات ودعم تطوير العلامات التجارية من خلال برامج تدريبية واستشارية متخصصة.

بدوره أوضح مدير عام قطاع الزراعة وإنتاج الأغذية والامتياز التجاري بوزارة الاستثمار المهندس محمد العوهلي أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات الاستثمارية من خلال خدمات إلكترونية متقدمة، إلى جانب تقديم الحوافز وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وأكد أن المملكة تشهد “عصرًا ذهبيًا” من الفرص الاستثمارية، في ظل دعم مستمر للمستثمرين من مرحلة التأسيس وحتى التشغيل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وشهد المعرض توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين اللجنة الوطنية للامتياز التجاري وكل من بنك التنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وجمعية ملاك المطاعم والمقاهي، في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الداعمة للامتياز التجاري.

يذكر أن المعرض يستمر على مدى ثلاثة أيام على متن “أرويا كروز”، إحدى مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، ويجمع رواد الأعمال والمستثمرين في تجربة استثنائية تمزج بين الأعمال والاستثمار والسياحة، بهدف الترويج للامتياز المشترك وتعزيز التعاون بين العلامات التجارية المحلية والعالمية.

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