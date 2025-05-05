الذهب يشتعل محليًا وعالميًا..وسط ضعف الدولار وترقب الفائدة الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بصعود سعر الأوقية في البورصة العالمية نتيجة زيادة الطلب وضعف أداء الدولار الأمريكي، إلى جانب حالة الترقب في الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وتوجهات السياسة النقدية المستقبلية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 5389 جنيهًا، دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

تحدد سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4715 جنيهًا، دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4041 جنيهًا، دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند مستوى 3143 جنيهًا، دون احتساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 37720 جنيهًا، دون احتساب المصنعية.

أسباب الارتفاع المحلي والعالمي لأسعار الذهب

أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن الارتفاع في أسعار الذهب بالسوق المحلي جاء مدعومًا بالصعود العالمي للأوقية، في ظل استقرار سعر صرف الدولار محليًا وثبات مستوى الطلب المحلي على الذهب، وأوضح أن بداية تعاملات الأسبوع شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار عالميًا نتيجة زيادة الطلب على المعدن الأصفر، خاصة مع ضعف الدولار، ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، في ظل ترقب الأسواق لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنتظر خلال هذا الأسبوع.

وأضاف إمبابي أن تراجع الدولار جاء نتيجة صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي التي جاءت أقل من التوقعات، وهو ما عزز من احتمالات لجوء الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.