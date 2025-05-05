شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى الشرق الأوسط.. حملة "ساوث ميد" لمجموعة طلعت مصطفى تحقق 200 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الحملة الإعلانية لمشروع "ساوث ميد"-إحدى مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة- رقمًا قياسيًا في عدد المشاهدات بلغ 200 مليون مشاهدة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وذلك منذ إطلاقها مطلع الشهر الحالي، لتسجل أضخم حملة إعلانية من حيث عدد المشاهدات في مصر والشرق الأوسط.

وتستهدف الحملة، الترويج لطرح المرحلة الثانية من مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي"، وتتضمن سلسلة من الإعلانات باللغتين العربية والإنجيليزية لمخاطبة العملاء المستهدفين في مصر ودول الخليج وأوروبا، ببطولة الفنان العالمي سيلفستر ستالون، ونجم كرة القدم السابق تييري هنري، ونفذت الحملة وكالة ميديا هب – جوهر/سعدي.

اعتمدت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في حملتها على استراتيجية تسويقية متعددة القنوات، حيث تم نشر الإعلانات عبر منصات يوتيوب، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، وتويتر، كما تنوعت الحملة ما بين تسليط الضوء على النجاح الساحق الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع "ساوث ميد" بيع كامل المرحلة خلال وقت قياسي، وما بين التطور الكبير في الأعمال الإنشائية بالمشروع، وافتتاح شاطئ دولي، وكذلك استعرضت الحملة المخطط العام لمشروع "ساوث ميد"، وما يتميز به من وحدات متنوعة، وخدمات ومزايا فريدة وغير مسبوقة.











