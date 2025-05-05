شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5382.86 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 05 مايو 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم
- عيار 24 يسجل 5382.86 جنيهاً
- عيار 21 يسجل 4710.00 جنيهات
- عيار 18 يسجل 4037.14 جنيها
- عيار 14 يسجل 3140.00 جنيها
- الجنيه الذهب يسجل 37720 جنيها
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز