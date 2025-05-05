شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5382.86 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24 يسجل 5382.86 جنيهاً

- عيار 21 يسجل 4710.00 جنيهات

- عيار 18 يسجل 4037.14 جنيها

- عيار 14 يسجل 3140.00 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 37720 جنيها

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى.