شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 5- 5- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 5-5-2025.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بريميم هيلكثير جروب، والمصرية للمنتجعات السياحية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والنصر للأعمال المدنية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.43%، والعرب على 5.25%، واستحوذت المؤسسات على 27.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.2%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 164.1 مليون جنيه، 24.3 مليون جنيه، 17.8 ألف جنيه، 36.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 6.9 مليون جنيه، 218.4 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 32211 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 40179 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14437 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 12948 نقطة، واستقرر مؤشر الشريعة الإسلامية عند مستوى 3348 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 11846 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2026 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 4.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.71%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 26.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.40%.

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 183.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.43%.

- ايه كابيتال القابضة بسعر إغلاق 3.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.64%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 3.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.91%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 40.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.81%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 76.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.32%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 10.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.95%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 27.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.72%.

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 130.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.95%.