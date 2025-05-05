شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 562 ألف وحدة إيجار قديم بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هشام عبد الجليلالإثنين، 05 مايو 2025 09:18 م
رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة الجيزة وحدها تحتوى على 562 ألف و135 وحدة سكنية ايجار قديم، وذلك ضمن قائمة توزيع عدد الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر.
وقدر عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، خلال جلسة البرلمان اليوم، إجمالي وحدة سكنية وغير سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم بنحو 3 ملايين، من بينها محافظة القاهرة والتي ضمت وحدها مليون و99 ألف و426 عقار.
وأوضح ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن الجهاز يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدوله، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها، مشددا على أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يقدر بنحو 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية، حيث يوجد حوالي 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد .
وقال عبد الحميد شرف الدين، إن هناك حصر بالوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم بموجب تعداد الجهاز الأخير في 2017، بواقع 3 ملايين وحدة و19 ألف وحدة سكنية للسكن وغير السكن ومصنفة وفقا للحضر والريف.
ووصل إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر 2 مليون و792 ألف عقار، ووصل الإجمالي في الريف إلى 227 ألف و438 ووصل إجمالي الريف والحضر نحو 3 ملايين و19 ألف و662 عقار.
وصنف الإحصاء أغراض الإيجار في المحافظات لأغراض السكن والعمل للسكن والعمل معا و إحصاء بالوحدات المغلقة لوجود الأسرة بالخارجـ والمغلقة لوجود مسكن اخر للأسرة، وشمل التصنيف الوحدات التي تحتاج لترميم و الوحدات التي صدر لها قرار هدم والمنشأت الخالية أو المغلقة وتصنيف آخر يشمل ما عدا ذلك الإحصاء تضمن إجمالي وحدات المحافظات وصنفهم إلى حضر وريف.
وجاء توزيع العقارات على مستوى الجمهورية وفقا لما يلي:
بورسعيد 21949
السويس 29704
دمياط 25524
الدقهلية 80591
الشرقية 59503
القليوبية 269403
كفر الشيخ 25365
الغربية 72158
المنوفية 25800
البحيرة 56641
الاسماعيلية 18845
بني سويف 23628
الفيوم 23234
المنيا 31428
أسيوط 40519
سوهاج 49235
قنا 26613
أسوان 14927
الأقصر 15417
البحر الأحمر 3122
الوادي الجديد 3084
مطروح 3723
شمال سيناء 2077
جنوب سيناء 1850
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