شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 24 يسجل 5382.86 جنيهاً.. أسعار الذهب الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تحديث في أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية، مع استقرار ملحوظ بعد تغيرات كبيرة في التعاملات الصباحية ومنتصف التداولات.

أسعار بيع الذهب:



* عيار 24: 5382.86 جنيهاً

* عيار 21: 4710.00 جنيهات

* عيار 18: 4037.14 جنيها

* عيار 14: 3140.00 جنيها

الجنيه الذهب 37720 جنيها



انتعشت آمال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي وذكرت تقارير إعلامية صينية الأسبوع الماضي أن إدارة ترامب تواصلت مع الصين لبدء محادثات تجارية. وقد خففت آمال الحوار بشأن التوترات التجارية بعض مخاوف السوق، مما قلل من جاذبية أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

أيضاً صرح ترامب يوم الأحد بأن الولايات المتحدة تجتمع مع العديد من الدول بما فيها الصين لمناقشة صفقات تجارية، وأن أولويته الرئيسية مع الصين هي ضمان صفقة تجارية عادلة.

ويترقب المستثمرون بحذر اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي سيبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث اتخذت إدارة البنك موقفًا حذرًا لتقييم تأثير رسوم ترامب الجمركية على التضخم.