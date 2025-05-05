الديوان العام للمحاسبة يُشارك في ندوة “استقلالية الأجهزة العليا للرقابة” بالأردن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت المشرف العام على مكتب مراجعة القوائم المالية بالديوان العام للمحاسبة لاما الحمادي في أعمال الندوة السنوية الثالثة لمبادرة الإنتوساي للتنمية والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) حول “استقلالية الأجهزة العليا للرقابة” في المنطقة العربية، التي يستضيفها ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة (5) – (6) مايو الجاري، بمشاركة نحو (40) مسؤولًا من رؤساء ومنسوبي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدول العربية.

وناقشت الندوة العوامل غير الرسمية التي قد تؤثر في استقلالية الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية، وتبادل التجارب في هذا الشأن، وتناولت سُبل تعزيز التعاون بين الأجهزة المشاركة لدعم استقلالية الأجهزة الرقابية العليا، بوصفها إحدى الركائز الأساسية التي تضمن قيام تلك الأجهزة بأدوارها الرقابية بكل مهنية وفاعلية وموضوعية، وتمكين الأجهزة الرقابية من أداء عملها وفق السياسات والمعايير الدولية ذات الصلة، إضافةً إلى بحث أوجه تعزيز العلاقة والتواصل بين الأجهزة الرقابية والأطراف ذات العلاقة، واستعراض مشاريع مبادرة الإنتوساي للتنمية المتعلقة باستقلالية الأجهزة العليا للرقابة.

من جانبها أكدت الحمادي أهمية هذه الندوة في تبادل الخبرات بين الأجهزة النظيرة، وتحديد العوامل التي تُهدد استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول العربية؛ لإيجاد حلول تُساعدها على القيام بالأدوار المناطة بها بكفاءة وفاعلية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط