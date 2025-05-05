شكرا لقرائتكم خبر عن الاحصاء: أكثر من 433 ألف وحدة إيجار قديم مسجلة بالإسكندرية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة توزيع عدد الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر، حيث سجل إجمالي الوحدات في محافظة الإسكندرية نحو 433 ألف و761 وحدة.

ورصدت البيانات التي أعلنها عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، خلال جلسة البرلمان اليوم، وجود 3 ملايين وحدة سكنية وغير سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، من بينها محافظة القاهرة والتي ضمت وحدها مليون و99 ألف و426 عقار.

وأوضح ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن الجهاز يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدوله، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها، مشددا على أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يقدر بنحو 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية، حيث يوجد حوالي 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد .

وقال عبد الحميد شرف الدين، إن هناك حصر بالوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم بموجب تعداد الجهاز الأخير في 2017، بواقع 3 ملايين وحدة و19 ألف وحدة سكنية للسكن وغير السكن ومصنفة وفقا للحضر والريف.

ووصل إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر 2 مليون و792 ألف عقار، ووصل الإجمالي في الريف إلى 227 ألف و438 ووصل إجمالي الريف والحضر نحو 3 ملايين و19 ألف و662 عقار.

وصنف الإحصاء أغراض الإيجار في المحافظات لأغراض السكن والعمل للسكن والعمل معا و إحصاء بالوحدات المغلقة لوجود الأسرة بالخارجـ والمغلقة لوجود مسكن اخر للأسرة، وشمل التصنيف الوحدات التي تحتاج لترميم و الوحدات التي صدر لها قرار هدم والمنشأت الخالية أو المغلقة وتصنيف آخر يشمل ما عدا ذلك الإحصاء تضمن إجمالي وحدات المحافظات وصنفهم إلى حضر وريف.

وجاء توزيع العقارات على مستوى الجمهورية وفقا لما يلي:

بورسعيد 21949

السويس 29704

دمياط 25524

الدقهلية 80591

الشرقية 59503

القليوبية 269403

كفر الشيخ 25365

الغربية 72158

المنوفية 25800

البحيرة 56641

الاسماعيلية 18845

الجيزة 562135

بني سويف 23628

الفيوم 23234

المنيا 31428

أسيوط 40519

سوهاج 49235

قنا 26613

أسوان 14927

الأقصر 15417

البحر الأحمر 3122

الوادي الجديد 3084

مطروح 3723

شمال سيناء 2077

جنوب سيناء 1850