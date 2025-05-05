أخبار البورصة اليوم الإثنين 5-5-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 5-5-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.283 تريليون جنيه..

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بريميم هيلكثير جروب، والمصرية للمنتجعات السياحية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والنصر للأعمال المدنية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.43%، والعرب على 5.25%، واستحوذت المؤسسات على 27.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.2%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 164.1 مليون جنيه، 24.3 مليون جنيه، 17.8 ألف جنيه، 36.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 6.9 مليون جنيه، 218.4 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 32211 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 40179 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14437 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 12948 نقطة، واستقرر مؤشر الشريعة الإسلامية عند مستوى 3348 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 11846 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2026 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية المصدرة لعدد 26.6 مليون سهم بقيمة 241 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والعربية للأسمنت، وابن سينا فارما، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 8500 سهم، 2708 سهمًا، 5400 سهم، 8235 سهمًا، 2000 سهم، 5 ملايين سهم، 2 مليون سهم، على الترتيب.

فيما باع مساهم رئيسي بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 5.2 مليون سهم، كما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والعبوات الطبية، وابن سينا فارما، ومجموعة أي أف جي القابضة، والنعيم القابضة للاستثمارات، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وفرتيكا للصناعة والتجارة عدد 165.4 ألف سهم، 12.7 ألف سهم، 255 ألف سهم، 200 ألف سهم، 100 ألف سهم، 1000 سهم، 10 آلاف سهم، 182.9 ألف سهم، 5 ملايين سهم، 460.1 ألف سهم، 1420 سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، عن شراء المساهم عباس محمد رضا عباس الطوخي، عدد 500 ألف سهم بسعر 1.08 جنيه بقيمة إجمالية 540 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 5.09% إلى 6.79%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، عن شراء المساهم إيهاب فتحي عبد الحافظ محمد، عدد 170.4 ألف سهم بسعر 5.11 جنيه بقيمة إجمالية 870.5 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 3.774% إلى 5.021%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، عن بيع المساهم أحمد فاروق أحمد عبد اللطيف، عدد 121.1 ألف سهم بسعر 28 جنيهًا بقيمة إجمالية 3.4 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 10.0102% إلى 9.31%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، عن بيع المساهم أمجد عبد الملاك، عدد 30 مليون سهم بسعر 0.642 جنيه بقيمة إجمالية 19.2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 15% إلى 13.5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أمان لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة ريكاب للاستثمارات المالية، عن بيع المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان، عدد 653.1 ألف سهم بسعر 8.017 جنيه بقيمة إجمالية 5.2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 2.24% إلى 5.3244%، ونفذت الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية، عن بيع المساهم نبيلة إسماعيل محمد البرهامي، عدد 460.1 ألف سهم بسعر 5.58 جنيه بقيمة إجمالية 2.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 27.05% إلى 25.90%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة مصر للألومنيوم، إيرادات بلغت 32.1 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 مارس عام 2025 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 43%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 9.9 مليار جنيه مقارنة مع 5.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 89%.

وفي قطاع الأدوية والرعاية الصحية، حققت شركة بريميم هيلثكير جروب، إيرادات بلغت 912.7 مليون جنيه خلال عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 241.5 مليون جنيه.



السويدي

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن استحواذها على نسبة 60% من شركة THOMASSEN SERVICE، والتي تشمل وحدتها التشغيلية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ووحدة تصنيع الفلاتر، وشركتها التابعة العاملة في أفريقيا.

كما أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، عن حصولها على كافة الموافقات الإجرائية اللازمة لزيادة حصتها في مستشفى القاهرة التخصصي من 57% إلى ما يصل إلى 90% من أسهم الشركة.

إيديتا

وأعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن الموافقة على بيع خط إنتاج وآلات مملوكين للشركة، لشركة أهرامات النيل والجيزة العامة والصناعات الغذائية بدولة العراق بمبلغ وقدره 3 ملايين دولار، والذي تم استيرادهم من قبل الشركة.

بالم هيلز

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن تحقيق مبيعات بلغت 80.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 32.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، ومبيعات بقيمة 21 مليار جنيه في الربع الرابع من عام 2024.



