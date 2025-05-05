شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4710 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث بالتزامن مع الرسوم الجمركية الامريكية ، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر.



أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5382.86 جنيهاً

- عيار 21 يسجل 4710.00 جنيهات

- عيار 18 يسجل 4037.14 جنيها

- عيار 14 يسجل 3140.00 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 37720 جنيها

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واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.