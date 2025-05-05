الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تستعرض تجربتها في تحول الطاقة بمسقط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء في أعمال المؤتمر السنوي الثاني والعشرين للرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة (ERRA)، المنعقد في العاصمة العُمانية مسقط، بمشاركة عدد من الجهات التنظيمية الإقليمية والدولية.

ومثّل الهيئة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد بعنوان “تعزيز التحول في الطاقة في منطقة الخليج”، نائب المحافظ لشؤون المستهلكين المهندس ثامر الحماد، مستعرضًا تجربة الهيئة في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، لتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة التي تستهدفها المملكة، لتمثل الطاقة المتجددة (50%) من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، إضافة إلى استعراض مشروع التحول في نموذج عمل الهيئة، الذي يعزز من دورها الاستباقي في حماية حقوق مستهلكي الكهرباء بالمملكة.

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