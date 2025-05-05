شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز نتائج البورصة المصرية بعد إغلاقات اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

نتائج البورصة المصرية

بورصة مصر اليوم

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو (15) مليار جنيه بنهاية التعاملات عند مستوى (2.283) تريليون جنيه.وجاء هذا وسط تعاملات كلية بلغت نحو (32.3) مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو (4.7) مليارات جنيه.وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة (0.43%) ليصل لمستوى (3221.75) نقطة.وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة (0.06%) ليبلغ (9521.67) نقطة.كما انخفض مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا بنحو (0.2%) ليصل لـ(12948.48) نقطة.