الاقتصاد

أبرز نتائج البورصة المصرية بعد إغلاقات اليوم الإثنين

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز نتائج البورصة المصرية بعد إغلاقات اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو (15) مليار جنيه بنهاية التعاملات عند مستوى (2.283) تريليون جنيه.

نتائج البورصة المصرية

وجاء هذا وسط تعاملات كلية بلغت نحو (32.3) مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو (4.7) مليارات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة (0.43%) ليصل لمستوى (3221.75) نقطة.

بورصة مصر اليوم

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة (0.06%) ليبلغ (9521.67) نقطة.
كما انخفض مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا بنحو (0.2%) ليصل لـ(12948.48) نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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